Camion si ribalta sulla provinciale tra Medolla e San Felice

SAN FELICE, MEDOLLA – Un incidente si è verificato questa mattina, sulla strada provinciale tra Medolla e San Felice. Poco prima delle ore 9, infatti, per cause ancora non chiare, un mezzo pesante si è ribaltato su un lato. Sul posto sono subito accorsi i Vigili del Fuoco: pare che non ci siano nè feriti nè altri mezzi coinvolti, anche se la circolazione ha inevitabilmente subito rallentamenti.

