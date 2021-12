Difesa del suolo, al via i nuovi cantieri per la messa in sicurezza del Panaro

Cinque mesi di lavoro e un investimento di 620mila euro per un ulteriore passo avanti nella messa in sicurezza del Panaro, nella provincia di Modena, tra la briglia di Zenzano e quella di Malandrone. Sono pronte a partire nuove opere che puntano a ripristinare l’originale corso del fiume, con la riapertura del canale centrale dell’alveo nel tratto tra i comuni di Savignano e Marano.

“Si tratta di un ulteriore passo avanti- sottolinea l’assessora regionale alla Difesa del suolo e Protezione civile, Irene Priolo- per ridurre il rischio idraulico, dopo l’importante consolidamento portato a termine sulla briglia di Zenzano negli ultimi due anni e l’intervento urgente per ripristinare i danni della piena del 2020, che ne aveva determinato il crollo del lato destro”.

“In tutto- prosegue- sono stati finora investiti quasi 2 milioni e 800 mila euro per accrescere stabilità e funzionalità di una delle opere idrauliche più importanti del bacino pedecollinare del Panaro, intervento fondamentale per la sicurezza dell’intera asta del fiume e di un’area caratterizzata dalla presenza di infrastrutture viarie strategiche e centri urbani come Marano e Savignano”.