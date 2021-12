Fermato per un controllo, arrestato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere

MODENA – Nel corso dell’attività di controllo del territorio, intorno alle ore 3.00 di sabato 4 dicembre, agenti della Polizia di Stato, transitando in via Vignolese, a Modena, all’altezza di via Bellinzona, hanno notato un uomo che alla vista della Polizia ha accelerato il passo come per eludere un eventuale controllo. Insospettitisi, gli operatori hanno proceduto alla sua identificazione. Il soggetto, residente fuori provincia, da accertamenti in banca dati, è risultato gravato da precedenti di polizia e penali e appunto destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere quale aggravamento della precedente misura dell’obbligo di dimora nel comune di Mantova. Al termine delle formalità di rito, il soggetto è stato tradotto presso la locale Casa Circondariale.

