“Il Buio Oltre la Luce”: l’Ospedale di Baggiovara diventa set per un cortometraggio sull’encefalite

L’Ospedale Civile di Baggiovara diventa per un giorno il set di un cortometraggio che racconta la storia di Alessia Bellino, ragazza modenese colpita all’improvviso da encefalite autoimmune e seguita proprio dall’equipe della Neurologia, diretta dal prof. Stefano Meletti. Il cortometraggio, dal titolo “Il buio e la luce”, è prodotto da Progettarte in collaborazione con Maria Rita Storti e parte dalla storia di Alessia, raccontata nel volume Dalla Corsia alla Corsa (Progettarte 2021), sceneggiato dall’autore e regista Francesco Zarzana. La storia di Alessia può far conoscere non solo questa malattia ma può essere di ausilio e speranza a quanti ne sono affetti e alle rispettive famiglie.

