Mirandola, Mantovani (Pd) su Golinelli (Lega): “Non si gioca con la salute pubblica. Basta civettare con i no vax”

MIRANDOLA – Attraverso una nota stampa, la consigliera comunale di Mirandola del Pd Alessandra Mantovani attacca il deputato leghista Guglielmo Golinelli, protagonista nei giorni scorsi di una discussione con il compagno di partito Invernizzi sul tema vaccini e Green Pass:

“L’Onorevole Guglielmo Golinelli è libero di pensare quello che vuole sul vaccino e il Green Pass, ma non si illuda di poter derubricare a lite da bar lo scontro con il suo collega leghista Invernizzi. I cittadini mirandolesi non sono sprovveduti e non lo sono i suoi elettori leghisti, quelli che la pensano come Invernizzi. Basta civettare con i no-vax! L’on Golinelli vive nel distretto biomedicale, dove la scienza è applicata per salvare le vite umane. A quanto pare, però, ne riconosce il valore a giorni alterni, solo per fare un po’ di campanilismo e spendere qualche luogo comune a buon mercato. Quando ci si affida doverosamente alla scienza per combattere una pandemia, ecco che la medesima autorità scientifica diventa sospetta, contestabile, nemica.

Eppure Golinelli sostiene il Governo Draghi, ma scende in piazza contro i suoi provvedimenti a tutela della salute di tutti, la ripresa economica e il ritorno alla normalità. Una prova di incoerenza e irresponsabilità di cui il buon nome di Mirandola – o, come si usa dire, della ‘città di Mirandola’- è arrivato per questo disdicevole episodio parlamentare agli onori della cronaca nazionale e ne avrebbe volentieri fatto a meno. Caro sindaco Alberto Greco, noi vogliamo credere che quando l’on. Golinelli entra in municipio o partecipa alle giunte o ai consigli comunali sia in regola con le norme vigenti e controllato come i dipendenti pubblici e i semplici cittadini. Ma dopo questo episodio una domanda si impone anche per Lei, che ci rappresenta tutti: cosa ne pensa? Dopo tanti articoli sull’Indicatore dedicati alla pandemia, generosi di elogi al senso civico dei mirandolesi e richiami al senso di responsabilità, possiamo sperare di leggere nel prossimo numero una tirata di orecchi al “suo” onorevole?”