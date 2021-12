Mirandola, Vigilia di Natale e ultimo dell’anno si festeggiano in piazza con il mercato delle festività

MIRANDOLA – La Vigilia di Natale e l’ultimo dell’anno si festeggiano in piazza, a Mirandola, con il mercato delle festività. Organizzato da Confesercenti e Confcommercio Area Nord, Anva e Fiva, con il patrocinio del Comune di Mirandola, il mercato delle festività si terrà in piazza Costituente il 24 e 31 dicembre, dalle 7.30 alle 13.30

Un’iniziativa che suscita grande attesa e richiesta da oltre il 50% degli operatori, per promuovere le feste natalizie e portare un po’ di animazione in centro storico. Dai banchi di ortofrutta e alimentari all’abbigliamento e oggettistica, il mercato sarà anche l’occasione per comprare gli ultimi regali in vista del Natale e prepararsi al meglio per il cenone di Capodanno.

“E’ un’iniziativa molto importante – spiegano le associazioni di categoria della Bassa modenese – sia per ridare slancio al commercio locale che per ravvivare il centro storico di Mirandola, sono giornate di festa e per i cittadini sarà anche un momento per poter sbrigare gli ultimi acquisti natalizi. Un ringraziamento particolare va al comune di Mirandola che, in breve tempo, ha contribuito ad organizzare il mercato”. “Di questi tempi – concludono le associazioni – è necessario più che mai agevolare le iniziative di questo tipo che vanno a valorizzare e sostenere il settore dell’ambulantato e il commercio locale”.

