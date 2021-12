Multa di 1.000 euro per il titolare di una struttura ricettiva privo di Green Pass

CREVALCORE – Procedono quotidianamente – informa il Comando provinciale dei Carabinieri di Bologna attraverso una nota stampa – i controlli a campione in materia di Certificazione verde Covid-19. I Carabinieri della Compagnia di San Giovanni in Persiceto, nel pomeriggio di martedì 7 dicembre, hanno accertato e contestato alcune sanzioni amministrative dell’importo complessivo di 1.000 euro al titolare di una struttura ricettiva a Crevalcore il quale, in qualità di datore di lavoro, svolgeva l’attività lavorativa senza il Green Pass valido.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017