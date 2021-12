Nonantola, domenica 5 dicembre appuntamento con l’evento “Fatto in Italia”

NONANTOLA – Domani, domenica 5 dicembre, per l’intera giornata, dalle 7.00 alle 18.00, nel centro storico di Nonantola si svolgerà l’evento Fatto in Italia. Un’occasione per fare shopping pensando già ai regali dell’imminente Natale per sé e per i propri cari e amici. Grande la varietà di scelta, tra abbigliamento invernale adatto a tutta la famiglia e tanti accessori moda per rendere unico il proprio stile con un occhio al portafoglio. Ricca anche l’offerta di prodotti per la casa, dalla biancheria, ai cuscini, alle tende e molto altro ancora per chi ha voglia di creare una calda atmosfera adatta alle Festività.

