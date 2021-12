Sicurezza, Golinelli (Lega) risponde ad Azzolini (Pd): “Dal 2022 più agenti a disposizione per Mirandola”

MIRANDOLA – Attraverso una nota stampa, il consigliere comunale di Mirandola Guglielmo Golinelli (Lega), interviene in risposta al segretario Pd di Mirandola, Marco Azzolini, sul tema sicurezza:

“Le affermazioni del segretario democratico mirandolese Marco Azzolini denotano malafede e scarsa conoscenza della materia: infatti, se il problema è il malfunzionamento della Polizia Locale, dovrebbe lamentarsi con l’Unione dei Comuni alla quale oggi il servizio fa riferimento, la stessa Unione che non è ancora riuscita a realizzare ed attivare il sistema dei varchi; se il problema invece sono i numeri dovuti al reintegro del servizio, mi sento di rassicurarlo, perché, ad oggi, gli agenti a disposizione per il solo Comune di Mirandola sono meno di 15, mentre dal 1° gennaio 2022 saranno 21 più il Dirigente. L’uscita vuol dire anche più investimenti, perché sono già stanziati 300mila euro per implementare e potenziare la video sorveglianza, con messa a disposizione di tutte le forze dell’ordine, cosa che l’Unione in 10 anni di servizio conferito non è stata in grado di fare”.