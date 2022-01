Emergenza personale case di riposo, Platis (FI): “Provincia e Regione si rimbocchino le maniche”

MIRANDOLA- “Ora che la drammatica carenza del personale delle Case di Riposo scippato dalle Ausl è reale anche per le due consigliere regionali Palma Costi e Francesca Maletti, chi governa Provincia e Regione si rimbocchi le maniche”.

Così consigliere provinciale di Forza Italia Antonio Platis si è espresso in merito alla carenza di personale sanitario nelle Cra della proviancia di Modena: “Pochi giorni fa il presidente Tomei, che guida in tandem con Muzzarelli la Provincia, ci aveva deriso e, anzi, si era fatto vanto che i posti letto sulla carta fossero aumentati”.

“La Provincia aveva liquidato il problema tramite la solita nota Ausl “tutto va bene” a firma Antonio Brambilla. Ora che la musica è cambiata in casa Pd, chiediamo subito un Consiglio provinciale sul tema per dare un mandato chiaro e forte: basta guerre interne per ‘ruba personale’ e immediato distacco di personale infermieristico per garantire i servizi minimi nelle Cra”- tuona il consigliere forzista.

“È bene ricordare, ad esempio, l’importante collaborazione in essere tra le case di riposo e gli ospedali per garantire letti “Covid” nelle Cra per lungodegenti non autosufficienti positivi, ma senza bisogno di assistenza medica- conclude Platis- Se non c’è personale distribuito in modo equilibrato su tutto il sistema, questo salta”.

