Carenza infermieri nelle Cra, Costi e Maletti (Pd): “Risposte rapide da Ausl e Regione”

“Occorre che la Ausl trovi soluzioni immediate al fine di rispondere alle reiterate richieste di alcune CRA veramente in difficoltà e che riguardano i territori piu periferici della provincia di Modena . Nello stesso tempo la Regione deve procedere ad attuare quanto contenuto nell’ordine del giorno approvato in Assemblea che già indicava alcuni correttivi urgenti e necessari al sistema di accreditamento , che ad oggi non ha avuto ancora nessuna modifica”.

Le consigliere regionali del Pd Palma Costi e Francesca Maletti intervengono sul grave problema della carenza di organico che sta costringendo le residenze protette, soprattutto nella Bassa modenese e nei comuni della montagna, a coprire meno posti di quelli disponibili per mancanza di adeguata assistenza infermieristica. Le stesse sono state promotrici di un ordine del giorno votato dalla Assemblea regionale .

“La carenza di personale infermieristico nelle Cra, che rappresenta un problema strutturale, ripetutamente evidenziato dagli enti gestori, si è acuita fino a costringere le strutture a limitare la capienza assistenziale per mancanza di copertura infermieristica con grave danno per le famiglie, la rete assistenziale e con difficoltà per gli ospedali alle dimissioni protette. Scontiamo una grave mancanza di programmazione formativa a livello nazionale, ormai evidente in tutta Italia che ha portato ad un numero di personale infermieristico insufficiente alle esigenze sanitarie e socio sanitarie che la Pandemia ha fatto esplodere nella sua gravità. Proprio l’emergenza Covid ha portato le Ausl a reclutare tutto il personale con nuovi concorsi, per profili contrattuali più vantaggiosi di quelli delle CRA. Quindi pur consapevoli dei problemi strutturali esistenti chiediamo che la Regione proceda immediatamente alla modifica degli atti che permettano di superare l‘unità gestionale per gli infermieri nelle CRA, come già indicato dalla Assemblea e che nel frattempo l’AUSL e l ‘Azienda Universitaria Ospedaliera si facciano carico di ricercare ulteriori soluzioni al fine di supportare le CRA a rischio di chiusura”.