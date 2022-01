Figurella Mirandola, iniziativa sociale a sostegno della cooperativa “La Zerla”

MIRANDOLA – Figurella Mirandola, centro per il benessere della figura femminile, ha promosso un’iniziativa sociale a sostegno dell’inserimento lavorativo di persone disabili presso la cooperativa sociale “La Zerla”.

“Voglio ringraziare Figurella Mirandola e tutte le sue clienti che hanno creduto in questa iniziativa – afferma Roberto Ganzerli, presidente de “La Zerla” – per noi è un contributo importante che aiuta a far crescere la nostra opera, ma anche un riconoscimento di quanto la cooperativa sta facendo per questo territorio da parte di una azienda rilevante come Figurella Mirandola, leader nel suo settore e presente da oltre 25 anni nella nostra città. Questo si può configurare come un ulteriore esempio dell’imprenditoria privata che può interagire in maniera virtuosa con il mondo del sociale”.