Mirandola, scuole primarie via Giolitti. Forte: “Bene i tamponi, ma dobbiamo tenere i bmbi al caldo”

MIRANDOLA- “Anche alla ripresa della scuola, dopo la pausa natalizia, abbiamo ritrovato gli stessi problemi che avevo denunciato a dicembre: freddo in diverse aule e centrale termica in sofferenza nel plesso di via Giolitti”- afferma l’ex assesore di Mirandola Giuseppe Forte.

“Fortunatamente – commenta Giuseppe Forte – c’è stato comunicato dalla preside, la professoressa Sganga, l’installazione da parte della scuola di otto termosifoni e quello imminente del Comune di altre stufette elettriche. Interventi importanti vista anche la fase attuale della pandemia”.

“Il Governo Draghi ha saggiamente cercato di garantire la didattica in presenza e la ripresa in sicurezza non può essere inficiata da un impianto di riscaldamento malfunzionante. Bisognerà pazientare ancora alcuni giorni e dovremo vestire i bambini “a strati” – conclude Forte – ma la risoluzione del problema, almeno per questo inverno, sembra questa volta veramente alla portata”.

