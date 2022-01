Mirandola, problemi al riscaldamento della primaria “Alighieri”: il sopralluogo del sindaco

MIRANDOLA- Tecnici e sindaco, martedì 11 gennaio, alla scuola primaria “Dante Alighieri” di Mirandola per un soprallugo all’impianto di riscaldamento, dopo le perdite di gas rilevate a dicembre.

Una corposa scia di guasti, in realtà, cominciata lo scorso 22 dicembre con un guasto bloccante all’impianto segnalato dagli operatori scolastici.

Il 5 gennaio, poi, si sarebbe presentato un nuovo problema dovuto alle perdite di gas al piano terra: guasto prontamente ripristinato, il 7 gennaio, con una ricarica di gas nel compressore di riferimento.

Ma il 10 gennaio ecco sopraggiungere un’ulteriore criticità al piano terra: i “codici errori” evidenziati dal sistema- ritenuti dall’impresa di manutenzione abbastanza anomali- sono diagnosticabili soltanto dal servizio assistenza tecnica della casa produttrice dell’impianto, prontamente interpellata.

Gli interventi di risoluzione sono previsti per la giornata di mercoledì 12 gennaio.

“Criticità di questa portata non si erano mai verificate e fino ad ora non era stato ritebuto necessario un intervento di rilevazione delle perdite- ha precisato l’Amministrazione in una comunicazione inviata alla dirigente scolastica- Un intervento che comporterà una spesa significativa e che l’ufficio preposto si è già attivato per programmare per la fine dell’anno scolastico”.

