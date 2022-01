Mirandolexit e Polizia locale, Azzolini (Pd): “I giochi di palazzo della Lega mirandolese hanno ricadute negative per i cittadini”

Ora dal Pd arriva la replica:

Gli occhiali farebbe bene a metterli la signora Zavatti: io non ho fatto l’avvocato dell’Unione, mentre lei, a quanto pare, si è assunta l’incarico di avvocato della Lega mirandolese. Io ho ricordato a lei e ai cittadini che la rottura del corpo di Polizia Municipale ha inevitabilmente delle ricadute negative sui servizi, come era stato ampiamente previsto. Zavatti parla di giochi di palazzo, ma forse non si rende ben conto di cosa dice, perché se c’è stato un gioco di palazzo è stato proprio “Mirandola Exit”.

O forse la Zavatti ricorda dibattiti aperti al pubblico o assemblee di cittadini?

Quanto all’Unione, è ovvio che a seguito dello strappo deve riorganizzarsi, e mi pare che stia provando a farlo, come ha spiegato proprio nei giorni scorsi il sindaco di centrodestra di San Felice

E’ singolare che Zavatti si sia preoccupata di me e non del suo intervento. Vedremo cosa dirà quando lo stesso sindaco, responsabile della Polizia Municipale in Unione, risponderà alla sua interpellanza.

Infine, mi permetta di ricordarle, gentile signora, che in democrazia non è necessario avere una carica per esprimere una opinione e per risponderle, anche se capisco che non le piaccia che le facciano notare le sue “dimenticanze”.