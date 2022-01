Polizia Locale post Mirandolexit, Zavatti (Lega): “Il Pd smetta di vedere in noi la causa d’ogni male”

Botta e risposta tra il segretario Pd di Mirandola, Marco Azzolini, e la capogruppo della Lega nel Consiglio Ucman, Lavinia Zavatti, sul tema della gestione del corpo unico di Polizia Locale in Unione dopo la Mirandolexit, che a detta del centrodestra sarebbe partito nel peggiore dei modi. Per il Pd è il momento che la Lega si prenda le sue responsabilità, visto che la scelta di togliere la parte mirandolese dall’Unione è sua.

Ora Zavatti replica:

“E’ bello vedere come, a fronte di un’interpellanza depositata e non ancora discussa, il segretario Pd di Mirandola si affretti a dare risposta senza avere le competenze né le cariche per farlo. Ma si sa, c’è chi crede di nascere con la verità in tasca, e chi invece preferisce chiedere per informarsi ed informare. Credo che ogni contribuente, mirandolese o dell’Unione, nel momento in cui versa tasse, voglia vedersi riconosciuto un servizio. Ai cittadini non interessano i giochi di palazzo, chiedono sorveglianza e presenza sul territorio, e la meritano. La nostra interpellanza è dovuta a dubbi leciti, a segnalazioni giunte da cittadini, che come noi non si spiegano come, nonostante i 30 agenti che conta l’unione, il servizio non sia stato garantito, mentre con i 14 di Mirandola, si. Nessuna miopia quindi, semplice matematica.

Da entrambe le parti vi sono assenze per quarantena, il Covid non colpisce in modo selettivo, segretario. E non vi sono accuse, ripeto, bensì domande. Su organizzazione, numeri, e inquadramenti che, grazie ad un progetto per la riorganizzazione dell’ente, finora disatteso, redatto da un consulente pagato, e presentato peraltro in netto ritardo, nonostante sia trascorso quasi un anno dalla presentazione e produzione del citato piano.

Quindi, oltre che ad un meritato pezzo di carbone nella calza, stanotte, è bene che il segretario si doti di un paio d’occhiali, così da finire di vedere nella Lega mirandolese la causa d’ogni male nel mondo, ma possa riconoscere che l’indebolimento dell’Unione, come già evidenziato da segretari generali e funzionari dell’ente, nonché dagli stessi sindaci della sua compagine, sia causato dalla mancata totalità di conferimento dei servizi da parte degli altri comuni, dall’immobilismo che ha caratterizzato l’Ucman nell’ultimo anno e mezzo, e da attriti partitici e personalismi che ancora impediscono all’Unione di intravedere uno spiraglio per la tenuta stessa dell’ente.