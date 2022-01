San Felice, sostituito l’impianto di riscaldamento alla scuola primaria “Muratori”

SAN FELICE – Lo scorso 4 gennaio, a San Felice sul Panaro, è stato ripristinato e avviato l’impianto di climatizzazione presso la scuola primaria “Muratori” di via Montalcini, a seguito della sostituzione dell’intera unità di condizionamento centralizzata. I lavori, eseguiti dalla ditta Mei Tecnologie di Castelfranco Emilia, sono stati effettuati durante le vacanze natalizie, senza quindi arrecare disagio ad alunni e personale scolastico. Il costo complessivo dell’intervento, a carico del Comune, è stato di circa 49mila euro.

Al rientro dalla pausa natalizia – informa l’Amministrazione comunale – nella nuova ala dell’edificio erano state ripristinate le condizioni ottimali di temperatura nelle aule e nei corridoi interessati. Lo scorso mese di novembre, per ovviare al malfunzionamento dell’impianto, erano stati installati provvisoriamente dal Comune, con la collaborazione della scuola, 15 split, 11 nelle aule e quattro nei corridoi dell’ala interessata dal guasto. I climatizzatori erano stati noleggiati dall’Amministrazione comunale, visto che la ditta fornitrice aveva comunicato al Comune che sarebbero occorsi non meno di 45 giorni per procurare i nuovi macchinari per il riscaldamento, alla luce della complessa situazione nazionale e internazionale riguardo alle forniture.

In questi giorni, un problema simile è occorso anche alla scuola primaria “Giannone” di Camposanto: in questo caso, si è scelto di sostituire l’impianto difettoso con una nuova installazione separata per le varie aule, che consentirà una maggior efficienza, minori consumi e una migliore gestione. I lavori sono attualmente in corso e dovrebbero terminare entro la prossima settimana.

