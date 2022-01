Trasporto scolastico, sullo scuolabus niente Super Green pass per gli over 12

MODENA- Il Ministero della Salute rettifica quanto stabilito in prima battuta per il trasporto scolastico:anche per i ragazzi sopra i 12 anni che utilizzano il servizio di trasporto pubblico, sarà sufficiente indossare la mascherina Ffp2.

Non sarà quindi necessario essere in possesso del Green Pass rafforzato.

L’ordinanza resterà in vigore, per il momento, fino al 10 febbraio.

