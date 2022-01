Sugli scuolabus da lunedì con la mascherina Ffp2. E i più grandi, con Green Pass rafforzato

I recenti provvedimenti adottati dal Governo per prevenire la diffusione del contagio dal virus COVID-19 hanno modificato le disposizioni per il trasporto scolastico organizzati dai Comuni.

Si ritiene quindi opportuno riepilogare tali disposizioni, che variano in rapporto alle fasce di età degli alunni trasportati e che saranno in vigore dal 10 gennaio al 31 marzo 2022, termine della proroga dello stato di emergenza nazionale.

Non ci sono modifiche rispetto a quanto attuato finora.

ALUNNI DI ETA’ INFERIORE A SEI ANNI (TRASPORTO PER SCUOLE D’INFANZIA)

Per lunedì 10 Gennaio ne è fortemente raccomandato l’utilizzo.

ALUNNI DI ETA’ COMPRESA TRA SEI E DODICI ANNI (TRASPORTO PER SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA DI PRIMO GRADO)

Per lunedì 10 Gennaio ne è fortemente raccomandato l’utilizzo.

In attesa di chiarimenti da parte del Governo, anche a seguito di richieste avanzate da Anci e dalle Amministrazioni comunali, lunedì 10 Gennaio gli studenti che utilizzano lo scuolabus per recarsi alla scuola media potranno utilizzare regolarmente il trasporto scolastico, purché muniti di mascherina.

Nei prossimi giorni verranno date maggiori informazioni sull’eventuale necessità di essere in possesso del Green Pass rafforzato (vaccinazione anti COVID-19 oppure guarigione).

Invece, per quanto riguarda il trasporto per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado (scuole superiori), è possibile usufruire del mezzo di trasporto solo con il possesso della certificazione verde (green pass rafforzato) rilasciato a seguito di vaccinazione anti COVID-19 oppure guarigione. Non è quindi possibile usufruire del servizio di trasporto solo con l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare.

Obbligo di indossare a bordo una mascherina di tipo FFP2.