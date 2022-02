“L’anno che verrà”: al Teatro comunale di Bomporto il concerto omaggio a Lucio Dalla

BOMPORTO- Con il concerto “L’anno che verrà – Omaggio a Lucio Dalla” – protagonisti Peppe Servillo (voce), Javier Girotto (sax soprano/sax baritono/flauti andini/percussioni) e Natalio Mangalavite (pianoforte, tastiere, voce) – prosegue sabato prossimo 12 febbraio la stagione 2021/2022 del Cinema Teatro Comunale di Bomporto: curata da ATER Fondazione in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

L’inizio del concerto è previsto per le ore 21.

I protagonisti sono tre personalità artistiche provenienti da culture musicali diverse che si contraddistinguono per estro e capacità interpretativa: una collaborazione pluriennale dalla quale nasce sempre un incastro musicale perfetto e la voglia di inventare insieme nuove “storie”.

“L’anno che verrà ci sembrava il titolo più indicato, visto l’anno che abbiamo passato. E ci auguriamo davvero che sarà tre volte Natale e festa tutto il giorno! Lucio Dalla sapeva indagare il futuro con le sue canzoni da profeta e per questo ci avviamo con la lampada a ripercorrerle, canzoni antiche come la terra, ma con dentro un motore che guarda il domani. Lucio Dalla ha sempre intercettato il comune sentire traducendolo in forma poetica e popolare grazie anche alle sue grandi doti di interprete. Il nostro tentativo è quello di rileggere i suoi brani nella speranza di ritrovare nella sua scrittura la capacità di fare della canzone un segnale imprescindibile del nostro cercare la vita, del fare poesia” – spiega Peppe Servillo.

Prezzo dei biglietti

Biglietto intero 10 euro, ridotto 7 euro.

Orari biglietteria

Il martedì dalle 15 alle 19;

il giovedì dalle 10 alle 13;

il venerdì dalle 18 alle 21.

E’ anche possibile acquistare i biglietti online sul circuito Vivaticket www.vivaticket.it

Prenotazioni via e-mail e telefoniche

Le prenotazioni si possono effettuare scrivendo una e-mail all’indirizzo teatrocomunalebo mporto@ater.emr.it oppure telefonando al numero 059 800776 negli orari di apertura della biglietteria.

I biglietti prenotati dovranno essere tassativamente ritirati entro il giorno precedente lo spettacolo, pena l’annullamento della prenotazione.