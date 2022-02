Ricostruzione privata, i sindaci del cratere gestiranno concessioni ed erogazioni contributi

Maggiore autonomia ai sindaci del cratere post sisma 2012 per il completamento degli ultimi interventi di ricostruzione privata. Lo dispone un’Ordinanza firmata da Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna e commissario delegato per la ricostruzione, che per i lavori relativi alle abitazioni private, gestiti sulla piattaforma informatica Mude, ha delegato all’autonomia dei comuni il coordinamento delle scadenze connesse agli interventi in corso e a quelli da loro già autorizzati.

Con la ricostruzione privata in via di ultimazione e con all’attivo solo residue e specifiche situazioni caratterizzate da particolare complessità, il commissario Bonaccini ha ritenuto opportuno demandare alla competenza dei sindaci la gestione delle ultime concessioni ed erogazioni dei contributi. Questo per consentire una differenziata gestione dei termini dei procedimenti, una più funzionale ultimazione dei lavori già previsti, attribuendo le funzioni inerenti alle pratiche all’ente locale più prossimo ai cittadini beneficiari, nonché a maggior conoscenza delle realtà territoriali interessate.

L’atto (Ordinanza n. 3 del 14 febbraio 2022) è consultabile all’indirizzo www.regione.emilia-romagna.it/ terremoto, nella sezione “Atti per la ricostruzione”, e sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (Burert).

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017