Sorpreso ad abbandonare rifiuti misti vicino al cassonetto: scatta la sanzione

BASTIGLIA, BOMPORTO- L’uomo, residente a Modena, è stato sorpreso- nella serata di venerdì 11 febbraio- mentre abbandonava rifiuti misti vicino a un cassonetto per la raccolta. La “manovra”, però, non è passata inosservata e una pattuglia della polizia locale Unione Comuni del Sorbara ha beccato il furbetto in flagrante.

L’uomo è stato quindi identificato dagli agenti ed è scattata la sanzione di 166 euro.

