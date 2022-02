Unimore, la ministra Messa alla cerimonia inaugurale

MODENAL’846 anno accademico di Unimore è stato aperto dal magnifico rettore Carlo Adolfo Porro. La cerimonia, svoltasi nell’aula Magna del Centro servizi didattici della Facoltà di Medicina, e trasmessa in streaming sul canale tv dell’università , ha permesso di delineare obiettivi e strategie di Unimore per i prossimi anni.

In apertura il saluto della ministra dell’Università Maria Cristina Messa e a seguire l’intervento del rettore Porro che ha parlato del conflitto che in queste ore si sta consumando in Ucraina, rivolgendo un accorato appello alla pace: “Purtroppo in questa giornata per noi così solenne soffiano terribili venti di guerra alle porte dell’Europa. Il nostro monito, il monito di Unimore, che aderisce al Network delle Università per la Pace, è che si fermi il conflitto e si continuino a cercare intese in un terreno di forti e costanti relazioni diplomatiche- ha dichiarato il rettore di Unimore– La guerra è un controsenso della creazione ha di recente detto il pontefice Francesco. Tutti noi sentiamo nostre queste parole e auspichiamo una subitanea interruzione del conflitto armato”.

“Le avversità di questi anni non ci hanno fatto perdere speranza; anzi vi è una forte percezione che l’attuale situazione ricca di opportunità potrebbe rappresentare una svolta storica per la nostra istituzione”- con questo invito alla speranza si è conclusa la tradizionale relazione del rettore per l’inaugurazione dell’846° Anno Accademico.

La solenne cerimonia, che da sempre scandisce la vita istituzionale dell’Ateneo e che, per il secondo anno consecutivo, è tornata a svolgersi in presenza- sia pure con un limitato numero di partecipanti- ha visto, dopo il discorso del rettore, gli interventi del prorettore della Sede di Reggio Emilia, il professore Giovanni Verzellesi, dal prorettore vicario il professore Gianluca Marchi, della delegata per le Pari Opportunità la professoressa Tindara Addabbo e della delegata alla Sostenibilità professoressa Grazia Ghermandi.