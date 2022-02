Open day Unimore: 10mila i giovani coinvolti

MODENA- Una partecipazione straordinaria per l’open day 2022 Unimore Orienta: l’evento che da anni accompagna i giovani e le giovani delle scuole superiori nella scelta migliore per la propria carriera universitaria: sono state diecimila le prenotazioni di studenti e studentesse che hanno manifestato il proprio interesse per le presentazioni dei corsi triennali e a ciclo unico: in presenza e in streaming.

“Si tratta di un duplice successo: da una parte, abbiamo la conferma dell’attrattività dell’offerta multidisciplinare del nostro Ateneo, dall’altra, la dimostrazione che la scelta di coinvolgere, con il coordinamento dell’area comunicazione, un gruppo di studenti e studentesse nella realizzazione della campagna promozionale dell’evento, in linea con la nostra strategia che prevede una sempre più attiva compartecipazione della popolazione studentesca alle attività di Ateneo, si è rivelata vincente” – ha dichiarato il rettore Unimore, il professore Carlo A. Porro.

Gli appuntamenti in presenza di Unimore Orienta 2022 si sono tenuti a Modena presso il Centro servizi del Policlinico, la sala eventi del Tecnopolo e il Dipartimento di Giurisprudenza; a Reggio Emilia, presso Palazzo Dossetti.

Le presentazioni di questo primo appuntamento dedicato ai e alle giovani delle scuole superiori, per fornire loro le informazioni sulle modalità di immatricolazione, la didattica, i servizi dedicati alla popolazione studentesca, anche con disabilità, saranno disponibili online su www.unimore.it/unimoreorienta/ a partire dai prossimi giorni.

Seguirà poi, nel mese di marzo 2022, un evento formativo esclusivamente dedicato ai corsi di laurea magistrali.

“Ancora una volta, l’Ateneo di Modena e Reggio Emilia, multidisciplinare per vocazione, riscontra il forte interesse della popolazione studentesca sia locale che non – commenta la professoressa Carla Palumbo, delegata del rettore per l’orientamento – Quando abbiamo programmato, diversamente dalla maggior parte degli Atenei, la prima attività di orientamento della campagna immatricolazioni 2022/23 anche in modalità in presenza, non pensavamo di poter raggiungere, pur confidando nella voglia di partecipazione di studenti e studentesse, i numeri che abbiamo ottenuto e che rappresentano la più numerosa partecipazione da sempre ad un evento di orientamento. In base al piano di sviluppo dell’Ateneo sono state utilizzate forze nuove che hanno corroborato l’operato della task force del personale Unimore, impegnato a più livelli in questa prima e importantissima tappa di orientamento: con questo evento il nostro ateneo spalanca le porte per accogliere e formare le figure professionali del futuro”.

Anche coloro che non hanno potuto assistere all’evento del 22 febbraio avranno dunque la possibilità di avere una testimonianza diretta del valore e della qualità dell’Ateneo di Modena e Reggio Emilia, che da anni si posiziona in testa alle statistiche sull’occupazione e la soddisfazione di studenti e studentesse.

Secondo l’ultimo Rapporto del Consorzio interuniversitario AlmaLaurea, Unimore si posiziona al primo posto in Emilia-Romagna per il tasso di occupazione e per la retribuzione dei laureati/e triennali e magistrali a uno e cinque anni dalla laurea, con una media occupazionale dei propri laureati e laureate molto superiore a quella nazionale.

A questo si aggiunge un elevatissimo tasso di gradimento da parte di studenti e studentesse dell’Ateneo, con il 93,3% di loro che si dichiara soddisfatto dell’ateneo, l’84,5% che si iscriverebbe di nuovo all’Università di Modena e Reggio Emilia e 9 studenti/esse Unimore su 10 soddisfatti del rapporto con i docenti.