Camposanto, nuovo laboratorio di scienze alla primaria grazie alla colletta dei genitori ì

Camposanto, nuovo laboratorio di scienze alla primaria grazie alla colletta dei genitori

CAMPOSANTO- 2mila euro destinati al nuovo laboratorio di scienze e alla palestra della scuola primaria di Camposanto. La somma è stata raccolta grazie a una piccola colletta organizzata dal Comitato genitori e alla quale hanno partecipato genitori e insegnanti. Grazie alla raccolta fondi la primaria di Camposanto è ora dotata di tutti i materiali per allestire un laboratorio di scienze completo. Con tutte le attrezzature necessarie per lo studio e la sperimentazione dal vivo: come ad esempio un modello di scheletro a grandezza naturale, un planetario, un microscopio digitale e un kit per l’osservazione di insetti e piante.

La colletta ha reso possibile anche l’acquisto di nuovo materiale anche per la palestra: con diverse attrezzature per diversificare le attività fisiche come funi, corde, materassini e cerchi per la realizzazione di percorsi ginnici.

“Il laboratorio di scienze e le attrezzature ginniche sono in funzione da alcuni giorni- ha scritto il Comitato genitori sui social- e i nostri bimbi stanno già manifestando il loro gradimento e interesse”.

