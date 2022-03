Forum eventi Bper Banca: 5 incontri tra letteratura, musica e sport

Donato Carrisi, Daria Bignardi, Francesca Michielin, Gianluca Di Marzio con le loro novità editoriali, più un evento speciale in collaborazione con il festivalfilosofia insieme a Vittorio Emanuele Parsi. Sono le nuove proposte in calendario a marzo per “Forum Eventi”: la rassegna organizzata da BPER Banca con il patrocinio del Comune di Modena, che porta sul palco grandi autori con i loro ultimi libri.

Domenica 13 marzo, alle 17.30, il romanziere bestseller Donato Carrisi presenterà “La casa senza ricordi” (edito da Longanesi) ambientato in Toscana, nella Valle dell’inferno. Nel libro si ritrova “l’addormentatore di bambini” Pietro Gerber, ossia lo psicologo ipnotista toscano che già in altri libri del giallista aveva risolto casi complessi e misteriosi. Ne “La casa senza ricordi”, il potere sulle menti di Gerber permette di scavare nei tortuosi ricordi di un povero ragazzino, ritrovato dopo giorni di scomparsa in un bosco. Nico ha dodici anni e sembra stare bene: qualcuno l’ha nutrito, l’ha vestito, si è preso cura di lui. Ma è impossibile capire chi sia stato, perché non parla: la sua coscienza è una casa buia e in apparenza inviolabile. Comincia così la ricerca della verità, tra ricordi rimossi e inganni, in una storia in cui si ritrovano i mostri dell’infanzia.

Sabato 19 marzo, alle 17,30, eccezionalmente presso la Chiesa di San Carlo di Modena (via San Carlo, 5) si riprenderanno alcuni temi sull’umanità- così vulnerabile dopo la pandemia- discussi nell’ultimo festivalfilosofia.

Il politologo Vittorio Emanuele Parsi rifletterà sugli scenari futuri partendo dal suo ultimo libro “Vulnerabili: come la pandemia sta cambiando la politica e il mondo” (Piemme). L’egemonia mondiale americana è al tramonto, oppure la sconfitta di Trump rilancerà gli Stati Uniti? La Cina, da cui si è diffuso il virus, supererà l’Occidente e diventerà il nuovo modello di riferimento? La grande svolta del “Recovery fund” potrà diventare il volano di una reale trasformazione dell’Unione Europea? L’autore guida il pubblico nel futuro, accompagnandolo tra i possibili scenari della politica mondiale. Potremmo ritrovarci in un clima di Restaurazione, oppure in un nuovo Rinascimento: per questo abbiamo il dovere di metterci in gioco affinché la ricostruzione che ci attende sia paragonabile a quella del dopoguerra, non solo nella sua dimensione materiale ed economica, ma anche in quella politica e spirituale.

Domenica 20 marzo, alle 17.30, sarà il turno di Daria Bignardi con il suo “Libri che mi hanno rovinato la vita. E altri amori malinconici” (edito da Einaudi). La Bignardi racconterà la sua passione per i libri e la lettura e ne parlerà con il pubblico del Forum Eventi.

Una passione nata da piccola: la madre ansiosa non la faceva uscire di casa e lei passava interi pomeriggi a leggere. Fra i 12 e i 18 anni aveva letto i classici russi e francesi, poi gli americani e gli italiani. Ma in questo percorso fra ricordi personali e letteratura, si parla soprattutto dei libri che hanno “rovinato” la vita, perché “l’arte non deve consolare, ma turbare”. E allora Daria Bignardi ricorda le emozioni scatenate in particolare da tre romanzi: “La foresta della notte” di Djuna Barnes, “Il demone meschino” di Sologub e “Così parlò Zarathustra” di Nietzsche. Bignardi descrive – alternandolo al racconto attuale di un anno complicato – come la lettura di alcuni libri l’abbia spinta verso riflessioni e curiosità tormentate, e come fasi della vita abbiano relazioni forti con letture diverse.

Domenica 27 marzo alle 17.30 Francesca Michielin che, con suo romanzo d’esordio “Il cuore è un organo” (edito Mondadori) dubutta nella narrativa.

Le protagoniste deòl romanzo sono Verde, una giovanissima cantautrice all’apice del successo, e Regina, vecchia gloria della musica leggera ritiratasi dalle scene ormai da decenni. E poi c’è Anna, che le ha fatte incontrare. Queste donne fanno parte di generazioni completamente diverse tra loro, ma ciò che le accomuna è la passione per la musica e, al tempo stesso, un profondo dolore. Un’amicizia nata un po’ per caso e che si trasforma, giorno dopo giorno, in una rivoluzione sotterranea lenta ma inarrestabile destinata a cambiarle per sempre. E a far accettare il fatto che talvolta, proprio quando nulla si spiega più, quando nulla è più incasellabile e ordinato, proprio allora, tutto inizia ad avere improvvisamente senso.

Mercoledì 30 marzo, alle ore 21, appuntamento con Gianluca Di Marzio. Da Messi a… Messias, il calciomercato edizione 2021/22 verrà ricordato per sempre. Si sono trasferiti i due giocatori più forti al mondo: Ronaldo che, dopo tre anni in Italia, è tornato nella sua casa di Manchester, mentre il fuoriclasse argentino ha cambiato maglia per la prima volta in carriera, lasciando il Barcellona per il Psg. Tutto in pochi giorni, come in un film di spionaggio, raccontato da Gianluca Di Marzio nell’ “Almanacco 2021/2022 del Grand Hotel Calciomercato” (edito da Mondadori) che, dopo il successo della prima edizione, torna con un «rinforzo» in più: tutte le cifre verificate delle operazioni in entrata e uscita dei club di serie A. Un anno intero di segreti e retroscena, addii sorprendenti come quello di Lukaku e ritorni clamorosi: Mourinho alla Roma undici anni dopo il Triplete con l’Inter e Allegri di nuovo alla Juve, rifiutando ancora la corte del Real. Mercoledì 30 marzo alle 21 il giornalista sportivo presenta al pubblico del Forum questa enciclopedia delle trattative minuto per minuto, anzi euro su euro.

Questa stagione di Forum Eventi è online e dal vivo: le persone interessate a intervenire agli incontri dovranno iscriversi sul sito del Forum www.forumguidomonzani.it

A registrazione completata si potrà selezionare l’evento a cui si vuole partecipare e prenotare i posti sul sito visualizzando la planimetria; confermando la prenotazione si riceverà un’email riepilogativa con tutte le informazioni per l’ingresso.

Per accedere sarà obbligatorio esibire il super green pass.