Imprese femminili nel modenese: sono tante e più forti della crisi

MODENA- A Modena sono oltre 14 mila le imprese femminili: il 22% del totale operante nel modenese. Contro una media regionale del 21.3%.

Nel 2021, nonostante le difficoltà imposte dalla pandemia, le imprese femminili si sono incrementate del +1%: una marcia in più rispetto alla media che è cresciuta solo del +0,5%.

Quasi tutti i settori registrano un aumento delle imprese attive, ma soprattutto le costruzioni (+7,0%) in forte espansione grazie ai bonus fiscali. In crescita anche i servizi alle imprese (+2,5%), i servizi alle persone (+1,5%) e il commercio (+1,3%).

Le donne imprenditrici con cariche nel Registro imprese di Modena sono 29.800: ovvero il 28,8% del totale.

L’imprenditoria femminile tenta dunque di reagire alla crisi costituendo nuove attività, viste anche come forma di autoimpiego.

Un supporto alla creazione di una nuova impresa si può trovare presso il Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile, che opera dal 2000 presso la Camera di Commercio di Modena.

Il comitato svolge un’attività di impulso e assistenza attraverso consulenza e incontri formativi come il corso su Linkedin che prenderà avvio il prossimo 24 marzo 2022.

L’iniziativa è gratuita e si articolerà in 3 incontri online teorico-pratici: mirati a fornire una conoscenza del social professionale per sfruttarne le potenzialità in ambito “business”.

Le iscrizioni potranno essere fatte online sul sito della Camera di Commercio www.mo.camcom.it.