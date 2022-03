Raccolta beni Ucraina: la Lega offre un punto di racolta

MODENA- Domenica 6 marzo la sede della Lega di Modena, in via Piero Gobetti 24, ha aperto le porte per raccogliere beni di prima necessità da donare alla popolazione dell’Ucraina, colpita aspramente dall’invasione- ancora in corso- dell’armata Rossa.

Tutto il materiale, una volta raccolto e smistato, sarà consegnato all’associazione di volontari “Ucraina in Italia”, di Reggio Emilia, che coordinerà le spedizioni verso l’Europa dell’Est.

“Molti modenesi si sono recati presso la nostra sede di Modena per portare il materiale richiesto come medicinali, antidolorifici, garze, abbigliamento invernale per adulti e bambini, coperte pesanti, alimentari a lunga scadenza, latte in polvere, pannolini- ha fatto in una nota Davide Romani, referente provinciale del Carroccio modenese- La raccolta prosegue e le porte della sede di Modena saranno aperte anche mercoledì 9 marzo, dalle 18:30 alle 21, per chi volesse ancora aderire”.

“Ringraziamo tutti quelli che sono venuti a consegnare il materiale, la pace non ha colore politico”- conclude la Lega.

LEGGI ANCHE

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017