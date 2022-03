San Felice. Balboni e Guicciardi (Pd): “A quando l’approvazione del bilancio comunale?”

SAN FELICE- Andrea Balboni- capogruppo della Lista civica Insieme per San Felice– e Nicolò Guicciardi- segretario Pd di San Felice- esprimono preoccupazione per il ritardo nell’approvazione del bilancio comunale: “Non ce lo possiamo permettere, visto quanto ancora c’è da fare rispetto ad una ricostruzione pubblica che procede drammaticamente a rilento e in molti casi è totalmente arenata”.

Questa la nota congiunta:

“Siamo ormai arrivati alla fine del mese di marzo e ci sentiamo di chiedere all’Amministrazione quando sarà approvato il bilancio del Comune di San Felice.

Un interrogativo che crediamo quanto mai legittimo, anche viste le rassicurazioni che il nostro gruppo aveva ricevuto negli scorsi Consigli comunali da parte dell’assessore Cirelli: il quale, a più riprese, ha dichiarato che il bilancio di previsione sarebbe stato pronto per essere presentato e approvato in Consiglio già a gennaio. Mentre ad oggi non si hanno notizie a riguardo.

È vero che i termini per l’approvazione dei bilanci previsionali dei Comuni per quest’anno sono slittati al 31 maggio, ma va altresì sottolineato che arrivare a ridosso di questa data equivale a bruciare quasi sei mesi di potenziale programmazione e investimenti, trovandoci ad oggi in esercizio provvisorio. Una situazione che il Comune di San Felice sul Panaro non può certo permettersi, visto quanto ancora c’è da fare rispetto ad una ricostruzione pubblica che procede drammaticamente a rilento e in molti casi è totalmente arenata.

L’appello che ci sentiamo di fare all’Amministrazione Goldoni è quindi quello di procedere celermente alla presentazione, e successiva approvazione, del bilancio di previsione in cui ci auguriamo possa essere scongiurato l’aumento delle tasse: specialmente in questo periodo di aumento dei costi dell’energia e dei prezzi che grava su famiglie e imprese. Oltre a ciò, ci aspettiamo anche che venga messo in atto un serio cambio di passo in termini investimenti e di ricostruzione pubblica del nostro centro storico”.