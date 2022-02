Caro bollette, Guicciardi (Pd): “Il Comune faccia la sua parte lasciando le tasse invariate”

SAN FELICE- “Come circolo del Partito democratico di San Felice riteniamo fondamentale che l’Amministrazione comunale faccia la propria parte per aiutare le famiglie e le imprese sanfeliciane, già in difficoltà a causa del costo dell’energia e della pandemia, scongiurando l’aumento delle tasse comunali: presentato in Consiglio comunale nella prima sintesi di bilancio. Il tempo e la possibilità di rivedere questa scelta ci sono, non essendo ancora stato depositato il bilancio di previsione di quest’anno”- sono queste le parole del segretario del circolo Pd di San Felice Nicolò Guicciardi- A tal proposito ci sentiamo quindi di lanciare un appello anche a tutte le forze e i partiti di centrodestra che sostengono l’attuale maggioranza a San Felice, a impegnarsi affinché la tassazione comunale resti invariata rispetto agli scorsi anni. Questo sarebbe infatti un atto politico decisamente coerente rispetto ai messaggi lanciati quotidianamente a livello nazionale, a cui auspichiamo seguano fatti e decisioni concrete. L’aumento dei prezzi dell’energia e il caro bollette che ha colpito famiglie e imprese in questo periodo ci preoccupano infatti moltissimo. Una condizione a cui si aggiunge la pandemia che, seppur in lento ma costante miglioramento, continua a rendere particolarmente complessa la situazione per il piccolo commercio e i servizi come la ristorazione, che si trovano ad affrontare questi rincari assieme ad un calo dei clienti”.

LEGGI ANCHE

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017