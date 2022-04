A Cavezzo il pereto più antico della Bassa, è di Maurizio Tondelli

CAVEZZO – E’ a Cavezzo il pereto più antico della Bassa, settant’anni e oltre, è di Maurizio Tondelli. Un luogo – tra decine di mastodontici filari di Kaiser indorati dalla luce vespertina – che è molto più di un frutteto: un luogo straordinario, un agrosantuario di monumentale bellezza, prezioso ricettacolo di patriarchi da frutto. Un gioiello di inestimabile valore.

Tondelli è stato nominato Cavaliere della Paesaggezza nell’ambito delle iniziative promosse dal giornalista dendrogastronomico Carlo Mantovani, e ora il prossimo obiettivo è organizzare la nuova edizione di Gusto Pera.

Non è un caso che Maurizio Tondelli, agricoltore di Cavezzo, sia stato nominato Cavaliere della Paesaggezza. Quando ho scoperto che, con amore paterno, si prendeva cura cura di un pereto quasi secolare nella mia amata Bassa, l’ultimo frutteto monumentale della provincia di Modena, ho capito che il mio virtuoso progetto di valorizzazione gastronomica della Pera, frutto tipico di queste terre, aveva finalmente trovato una casa: e che gli antichi filari di Tondelli sarebbero stati degni protagonisti dell’evento.

La settimana scorsa sono andato a trovarlo e lui, con orgoglio genitoriale, mi ha mostrato la spettacolare, opulenta fioritura di quest’anno: non solo per il meraviglioso colpo d’occhio e il profumo che ne promana, ma anche per la ragionevole prospettiva di un buon raccolto, a provvidenziale compensazione della disastrosa annata precedente.

Una passione per la campagna e questo nobile frutto, che – nonostante il momento difficile – hanno spinto Maurizio non solo a non mollare, ma ad estendere il frutteto con nuovi innesti: una scommessa che, dal mio punto di vista, ha già vinto, dato che la fortuna, si sa, aiuta gli audaci. Ma una ragazzo del genere, questo eroico imprenditore agricolo, oltre che dalla sorte meriterebbe di essere sostenuto anche dalle persone. Ecco perché sto cercando qualcuno che possa aiutarci ad organizzare una nuova edizione di Gusto Pera, un evento più ricco e frequentato della primo: una festa della pera in tavola in cui questo antico frutteto della Bassa possa diventare ancora più protagonista, con tavoli imbanditi tra i filari.

Chi volesse contribuire, si faccia avanti. Grazie.

