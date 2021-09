“Gusto Pera”: l’omaggio alla pera inizia alla villa Delfini di Cavezzo

“Amo la Bassa: un territorio generoso e sorprendente accomunato, oltre che dalla nebbia, anche dalla coltivazione della Pera (IGP dall’87)- spiega Mantovani– Un frutto ovviamente squisito anche se consumato fresco, ma che in cucina ha un grandissimo potenziale, tutto da esplorare, come ideale protagonista di piatti deliziosi, sia dolci, sia salati: lo sapevate, ad esempio, che la pera si sposa benissimo al maiale?”.

La manifestazione è suddivisa in due momenti: la conferenza di presentazione, che si svolgerà nel giardino di Villa Delfini di Cavezzo domenica 19 settembre a partire dalle 10 e sarà seguita da una visita guidata con assaggi a tema in un pereto storico; e “Pera in tavola”, nel weekend successivo (da venerdì 24 a domenica 26 settembre), quando una serie di produttori di gusto invitati dallo stesso Mantovani proporranno, nei propri locali, piatti e prodotti a base di pera: l’elenco dei produttori aderenti, con i relativi piatti e prodotti proposti, sarà pubblicato sui giornali e sulla pagina Paesaggezza all’inizio della settimana.