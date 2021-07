“Gusto pera”: omaggio gastronomico al frutto della Bassa

CAVEZZO- Valorizzare il frutto per eccellenza della Bassa, la pera, attraverso una virtuosa iniziativa di marketing territoriale dal 24 al 26 settembre: è stata questa l’idea del giornalista dendrogastronomico

e fondatore del “Movimento Paesaggezza” Carlo Mantovani.

Ecco il comunicato diramato dal giornalista:

“Uno dei mei obiettivi, quando ho creato il Movimento Paesaggezza, allo scopo di valorizzare e premiare chiunque contribuisca a migliorare il paesaggio – inteso come insieme di natura e cultura – è stato quello di organizzare qualcosa per valorizzare la mia amata Bassa modenese, dove sono cresciuto: e, come giornalista dendrogastronomico, la prima idea che mi è venuta, rafforzata dalla presenza di un incredibile frutteto monumentale di Maurizio Tondelli (nel territorio di Cavezzo), è quella di valorizzare il frutto per eccellenza della Bassa, la pera.

Un frutto estremamente salutare, delizioso e dal grande potenziale gastronomico, ma la cui coltivazione e consumo – purtroppo – negli ultimi anni ha visto un preoccupante declino.

E per questo che ho pensato a “Gusto pera”: un weekend di fine Settembre (da venerdì 24 a domenica 26) dove la pera diventi l’ingrediente principale dei produttori di gusto della Bassa (ristoranti, trattorie, agriturismo, osterie, pizzerie, piadinerie, gastronomie, panetterie, pasticcerie e gelaterie) e sia protagonista assoluta di piatti e prodotti. Tutti i produttori di gusto della Bassa sono quindi inviatati a partecipare a questa virtuosa iniziativa di marketing territoriale: l’unico costo, a parte ovviamente l’acquisto delle pere necessarie a preparare piatti e prodotti, è quello irrisorio di stamparsi la locandina della manifestazione da esporre in vetrina, per dare la massima visibilità a questo accorato tributo culinario.

Ma l’omaggio a questo prezioso frutto, che identifica le terre basse, non si limita alla tavola: nelle nostre intenzioni, infatti, la conferenza di presentazione (che dovrebbe svolgersi a villa Delfini)

dovrebbe essere aperta da una specie di inno alla pera dell’Emilia-Romagna Igp, che vorremmo fosse eseguita a cappella da una corale del territorio o da una chitarra e voce: chi volesse aiutarci a realizzare l’impresa musicale, è pregato di contattarci.

La presentazione dell’iniziativa, a cui ovviamente parteciperanno anche rappresentanti dei produttori di pere e di gusto, dovrebbe essere completata da una visita al pereto monumentale di Cavezzo, con lezione di Paesaggezza tenuta dal sottoscritto.

Per aderire, basta inviare una email con recapito telefonico all’indirizzo massimodellimpegno@libero.it