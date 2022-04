Bomporto, la Resistenza raccontata dalle donne

BOMPORTO- Letture e canti popolari per festeggiare il 77° anniversario della Liberazione. Lunedì 25 aprile, alle 21, il cinema teatro Comunale di Bomporto ospiterà l’evento “Donne che resistono – La Resistenza nelle voci delle donne”: un intenso reading teatrale e musicale che racconta la storia di una partigiana, sulle note di canti popolarti di lotta e di lavoro di donne.

Promosso dal Comune di Bomporto, in collaborazione con la Biblioteca comunale J.R.R. Tolkien, l’evento- con le letture di Elena Musti e i canti popolari di Mirella Bazzocchi, accompagnati alla chitarra da Valerio Dalla- vuole essere un’occasione non solo per ricordare la Resistenza e la Liberazione, ma anche per coltivare riflessioni sui tempi che stiamo vivendo.

Lo spettacolo sarà a ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria contattando il numero 059-909780 o inviando una mail all’indirizzo biblioteca@comune.bomporto.mo.it.

