Finale Emilia, lavori di consolidamento delle sponde del canale Diversivo

FINALE EMILIA – Quasi 40 chilometri di lunghezza da San Possidonio a Bondeno, dove sfocia in Panaro: è il canale Diversivo di Burana, una vera autostrada di acqua che taglia orizzontalmente la pianura a nord di Modena. Si tratta di un canale prezioso per allontanare le acque in autunno/inverno e distribuirle in primavera/estate alle tante coltivazioni di pregio del territorio. E’ fondamentale, dunque, mantenerlo in efficienza, per risolvere criticità dovute all’azione erosiva dell’acqua ed eventuali dispersioni della risorsa idrica così preziosa, particolarmente in periodi di siccità come quello attuale. La posa di teli e la realizzazione di una massicciata in sassi – come si può vedere dalle immagini sottostanti – sono la soluzione adottata dal Consorzio della Bonifica Burana per consolidare un lungo tratto di sponda del Diversivo di Burana nel territorio di Finale Emilia, di pari passo con quanto fatto nel canale Diversivo di Cavezzo. I lavori sono in via di completamento, in vista della stagione irrigua.

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017