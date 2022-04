Mirandola, al “Montalcini” va in scena la danza contemporanea

MIRANDOLA- Uno spettacolo di danza contemporanea a Mirandola ispirato alla figura della scienziata – vincitrice del premio Nobel per la Medicina nel 1986 – Rita Levi Montalcini.

Con “Quintetto” di e con Marco Augusto Chenevier prosegue venerdì prossimo 8 aprile all’ Auditorium Rita Levi Montalcini di Mirandola la stagione teatrale 21/22 curata da ATER Fondazione in collaborazione con l’Amministrazione comunale .

Lo spettacolo è una produzione Cie Les 3 Plumes con il sostegno di Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Il “5”, nell’esoterismo, è il numero che simboleggia la vita universale, l’individualità umana, la volontà, l’intelligenza, l’ispirazione e il genio. Simboleggia anche l’evoluzione verticale, il movimento progressivo ascendente. Per l’esoterismo il “5” è il numero dell’uomo come punto mediano tra terra e cielo, e indica che l’ascensione verso una condizione superiore è possibile. Esso contiene la sintesi dei cinque sensi, il numero delle dita di un uomo, è la base decimale matematica, è il numero del pentacolo ed il numero della stella a cinque punte. Si tratta di una cifra dell’uomo, a cui gli uomini hanno attribuito significati trascendentali fin dalla notte dei tempi. Ma oggi c’è la crisi…

Lo spettacolo è stato vincitore del Be Festival – Birmingham 2015, inserito nella “Top 10 Comedy 2016” del quotidiano inglese “The Guardian”, secondo premio del pubblico al Mess Festival – Sarajevo 2015, primo premio per la danza contemporanea al Sarajevo Winter festival – 2013, secondo classificato al Next Generation festival – Padova 2013.