Mirandola. Bimbi esclusi dal nido: ecco come presentare domanda per il contributo

MIRANDOLA- Posti esauriti, a Mirandola, nelle due strutture presenti sul territorio comunale e destinate ai nidi di infanzia ( per i bimbi di età compresa tra 0 e 36 mesi). Sono state 131 le domande pervenute al nido “La Civetta” e a “Il Paese dei Balocchi” per l’anno scolastico 2021/2022: troppe rispetto ai posti disponibili.

Una situazione che ha sollevato un gran polverone a Mirandola: tra le proteste dei genitori e i tentativi del Comune mirandolese di trovare una soluzione in tempi brevi.

L’Amministrazione comunale ha così pensato alla creazione di piccoli gruppi educativi e all’erogazione di un apposito contributo fornire un sostegno concreto alle famiglie.

Tale contributo è volto a coprire la maggior spesa che la famiglia sostiene per l’assistenza e la cura del bambino rispetto a quella che avrebbe sostenuto in caso di inserimento del bambino stesso nel nido d’infanzia comunale, fino ad un massimo di euro 300 euro al mese per ogni bambino.

In caso di inserimento del bambino in nidi d’infanzia facenti capo all’Unione, ma al di fuori del territorio mirandolese, l’ammissione al contributo avviene nel caso in cui la retta risulti superiore a quella che sarebbe stata versata per l’inserimento nei nidi ubicati nel Comune di Mirandola. Il periodo considerato per l’erogazione del contributo va dal 1° gennaio 2022 sino al termine dell’anno scolastico (previsto nel mese di giugno), vale a dire che le spese di cura ed assistenza devono essere riferite a tale lasso temporale.

Come presentare la domanda

La domanda dovrà essere compilata e sottoscritta in forma di dichiarazione sostitutiva, utilizzando il modello predisposto dal Comune di Mirandola: con marca da bollo da 16 euro. Alla domanda andrà allegata copia del documento di identità in corso di validità del richiedente: in alternativa, sarà possibile sottoscrivere la domanda con firma digitale.

Il modello di domanda potrà poi essere:

– ritirato presso il servizio Centralino-Uscierato della sede comunale sita in via Giolitti n. 22, nell’orario di apertura al pubblico;

– scaricato dal sito internet del Comune di Mirandola www.comune.mirandola.mo.it

Le domande potranno essere presentate a partire dal giorno 28 marzo 2022 e sino alle ore 12:30 del giorno 12 aprile 2022, secondo una delle seguenti modalità:

– a mano, nel termine stabilito dal presente avviso, con consegna all’Ufficio Protocollo del Comune di Mirandola, nella sede di via Giolitti numero 22, nell’orario di apertura al pubblico;

– per posta, inviandola mediante raccomandata A/R al seguente indirizzo: Comune di Mirandola – Via Giolitti numero 22, cap. 41037 – Mirandola. In tal caso farà fede la data del ricevimento da parte dell’Ufficio Protocollo;

– mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: comunemirandola@cert.comune.mirandola.mo.it.

Eventuali informazioni in merito possono essere richieste o tramite mail a segreteria.generale@comune.mirandola.mo.it o, telefonicamente, a:

– dottor Luca Bisi, dirigente del Settore Affari Generali – tel.efono 0535.29.516

– dottoressa Alice Incerti, responsabile del Servizio Segreteria, Protocollo e Archivio – telefono 0535.29.512

LEGGI ANCHE

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017