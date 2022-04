Mirandola, esce di strada e cappotta nel canale

Mirandola, esce di strada e cappotta nel canale. E’ accaduto sabato mattina. I Vigili del Fuoco sono stati chiamati poco prima dell’alba, alle 5 del mattino per un intervento su via Imperiale.

Qui una automobile era finita nel fossato che in quel momento era pieno di acqua. Non risultano altri mezzi coinvolti. La conducente, una donna del posto, non è in pericolo di vita.

In questi giorni sono diversi gli incidenti stradali con questa dinamica. Giusto l’altro giorno un’altra donna era caduta con la sua auto nel canale a Dogaro, per fortuna senza conseguenze.

Più grave l’incidente avvenuto a San Felice, dove il guidatore venne ricoverato per ipotermia

