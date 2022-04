Scomed Bomporto, le parole del presidente Lucchini in vista della fine della stagione

BOMPORTO – In vista della chiusura del campionato Under 12 di hockey in line, il presidente degli Scomed Bomporto, Angelo Lucchini, interviene in merito alle ultime due gare in programma il prossimo weekend e a quelle dello scorso fine settimana. Il difensore degli Scomed Bomporto Serie C, Omar Abdelmotti, commenta, invece, l’ultima gara disputata:

Angelo Lucchini, presidente degli Scomed Bomporto: “L’ultimo week-end è andato come meglio non poteva perché con l’under 12 abbiamo giocato e vinto contro i Gufi di Parma. Siamo scesi in campo con cinque esordienti; la prima partita è andata come speravamo, 9-3, anche grazie alla presenza di Tommaso Allegretti che si è confermato capocannoniere nazionale di categoria, mentre nella seconda partita abbiamo chiesto allo stesso Allegretti di giocare in porta. Non abbiamo un portiere in questa categoria, i ragazzi sono tutti portieri, e grazie all’impegno di tutti abbiamo vinto di nuovo per 5-1. Il prossimo week-end qui a Bomporto chiuderemo il campionato under 12, nel quale siamo già certi del terzo posto, incontrando Imola. Oltre alle due partite che disputeremo con loro, abbiamo stabilito insieme che nell’intervallo di un’ora e mezza faremo giocare tutti i nostri ragazzi e ragazze dell’avviamento in un triangolare, con l’intento di creare una bella occasione di festa”. Omar Abdelmotti, difensore degli Scomed Bomporto Serie C: “Domenica abbiamo giocato l’ultima di campionato: non ci aspettavamo di poter vincere data la superiorità degli avversari, ma comunque c’è stato un netto miglioramento da parte nostra rispetto a inizio stagione. Nel campionato portato a termine siamo andati ben oltre le nostre aspettative e siamo molto soddisfatti”.

