Hockey in line, Scomed Bomporto Serie C Senior fermati a San Benedetto del Tronto

Gli avversari erano decisamente troppo forti per gli Scomed Bomporto Serie C senior che domenica 24 aprile, a San Benedetto del Tronto, a due partite dalla fine di questo Campionato, hanno incontrato i padroni di casa.

Il risultato apparentemente deludente contro avversari di ampio spessore tecnico e agonistico rafforzano i Bomportesi di quell’esperienza in questa categoria che si dimostrerà preziosa per un prossimo futuro.

Sempre domenica, a Soragna (Pr), in Campionato Regionale Under 12, i bomportesi hanno centrato l’obiettivo della vittoria in entrambi gli incontri della giornata contro i Gufi Parma, rafforzando la loro posizione al terzo posto: si aprono le porte verso le fasi finali Nazionali.

Questi i risultati della giornata:

Serie C senior ( A San Benedetto del Tronto)

SCOMED BOMPORTO – SAN BENEDETTO DEL TRONTO 2- 21 ( Per i Scomed Bomporto goal di: 2 Orru )

Campionato Regionale Under 12 ( A Soragna PR)

GUFI PARMA-SCOMED BOMPORTO 3 -9 (Per gli Scomed Bomporto goal di: 5 Allegretti , Crocifoglio, Lumia, BignamiI, Vecchi)

GUFI PARMA -SCOMED BOMPORTO 1 -5 (Per gli Scomed Bomporto goal di: 2 Vecchi, 2 Brontesi, Lumia

La formazione Scomed Bomporto Seric Senior :Spatafora, Negro, Abdelmotti, Andreoli, Ballarin g., Bellotto, Idrizosky r., Malara p., Melis, Montosi, Orrù, Tronconi, Zanella

