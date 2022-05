Ennesimo sciame di api a Mirandola: stavolta all’ingresso del Santa Maria Bianca

MIRANDOLA- Quinto sciame di api a Mirandola. Dopo quelli rinvenuti in via Tabacchi, piazza Conciliazione e alla rotonda della strada statale 12 e via Nazioni Unite stavolta lo sciame è stato individuato in via Fogazzaro, presso l’ospedale Santa Maria Bianca: a lato dell’ingresso principale.

Secondo quanto segnalato dalla polizia locale di Mirandola il recupero dovrebbe avvenire nella tarda mattinata.

