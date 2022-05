Mirandola, quarto sciame d’api recuperato in pochi giorni: questa volta nella rotonda tra Strada Statale 12 e via Nazioni Unite

MIRANDOLA – Ennesimo sciame d’api (il quarto) recuperato con la collaborazione della Polizia Locale di Mirandola sul territorio comunale negli ultimi giorni: nella mattinata di oggi, sabato 14 maggio, infatti, oltre 10.000 api sono stati recuperate alla rotatoria fra la Strada Statale 12 sud e via Nazioni Unite. L’area, messa in sicurezza durante le operazioni di recupero, è stata ripristinata.

Rimosso, inoltre, il piccolo sciame di api, ritrovato ieri, venerdì 13 maggio, in via Tabacchi, di fronte al civico 27. La Polizia Locale di Mirandola ringrazia per la disponibilità e la tempestività gli apicoltori intervenuti nel recupero.

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017