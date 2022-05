Finale Emilia, dal fotografo Ivan Gallini un video per dire stop alla violenza contro le donne

FINALE EMILIA – Nuovo importante progetto portato a termine pochi giorni fa dal fotografo finalese Ivan Gallini, che nel 2017 ha ricevuto una Menzione d’Onore all’International Photographer of the Year di Londra relativa alla foto simbolo del terremoto dell’Emilia, ovvero l’orologio della Torre dei Modenesi di Finale Emilia, e nel 2020 ha ricevuto altre tre Menzioni d’Onore relative ad altrettante foto agli Annual Photography Awards di New York.

Dopo tante soddisfazioni professionali, il fotografo Ivan Gallini si è dedicato ad un progetto per sensibilizzare le persone riguardo ad un’argomento che è sempre troppo presente ed attuale. Un video contro la violenza sulle Donne, un progetto reso possibile grazie alla collaborazione di alcune ragazze che si sono messe in gioco per dire basta alla violenza. Un video per ricordare sempre che le Donne sono quelle che danno alla luce nuova vita e per ricordare sempre che le Donne devono essere rispettate, non solo il 25 novembre, (Giornata Mondiale contro la violenza sulle Donne) ma ogni singolo giorno senza distinzione.

Di seguito, il video realizzato da Ivan Gallini:

