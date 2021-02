Finale Emilia, il fotografo Gallini premiato agli Annual Photography Awards

FINALE EMILIA – Il fotografo finalese Ivan Gallini ha ricevuto tre menzioni d’onore agli Annual Photography Awards di New York, prestigiosa rassegna internazionale del mondo della fotografia. Due menzioni d’onore hanno riguardato scatti della categoria “Paesaggio” (le foto “The forest and the lake” e “The storm and the golden hour”), mentre una è stata attribuita alla celebre foto dell’orologio della Torre dei Modenesi, spezzato a metà a causa del terremoto del 2012 (categoria Architettura).

“La fotografia è un’arte a cui ciascuno si può avvicinare e in cui ciascuno può esprimersi al suo meglio. Ogni momento delle nostre vite vola via e la fotocamera è lo strumento per bloccare i momenti migliori. La macchina fotografica serve soprattutto a “materializzare” i ricordi” ha commentato Gallini.

