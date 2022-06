“Ballando al buio”: a Medolla una serata dedicata alla fotografa Letizia Battaglia

MEDOLLA- Dopo circa un anno dall’ultima volta, giovedì 30 giugno, l’associazione culturale Piazza del Mercato torna a

Medolla con un evento patrocinato dal Comune. La serata, che porta il titolo “Ballando al buio”, sarà incentrata sulla figura della fotografa Letizia Battaglia attraverso la narrazione di parti del suo libro “Volare alto volare basso”- scritto con Goffredo Fofi- e uno spettacolo di danza a cura della scuola Arckadia.

I temi toccati saranno molteplici: la fotografia, la politica, la mafia, la società, l’arte e la poesia.

L’appuntamento con l’evento dedicato a Letizia Battaglia è per giovedì 30 giugno, alle ore 21:00, presso la storica Arena Vallechiara: in via Bruino, a Medolla.

L’ingresso sarà gratuito.