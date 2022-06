Scomed Bomporto, Sala: “Ad Asiago due ottime gare per l’Under 12, bilancio stagionale positivo”

BOMPORTO – Gabriele Sala, occasionalmente per lo scorso fine settimana allenatore anche dell’Under 12, commenta l’eliminazione degli Scomed Bomporto Under 12 dalle finali nazionali, dopo la doppia sconfitta contro Asiago

Gabriele Sala, occasionalmente per lo scorso fine settimana allenatore anche dell’Under 12 degli Scomed Bomporto: “Domenica ho accompagnato, per la prima volta in questa stagione, la nostra under 12 ad Asiago. Per la maggior parte di loro era la prima volta a una fase finale nazionale e sono stati tutti molto bravi e concentrati. Asiago ha una squadra più strutturata della nostra e giustamente ha ottenuto la vittoria, ma noi ci siamo ben difesi e abbiamo giocato due ottime gare. Il bilancio stagionale è senza dubbio positivo, abbiamo aumentato il numero dei ragazzi e questo ci fa ben sperare per il prosieguo; molti sono alle prime armi, ma si stanno impegnando e divertendo ed è questa la cosa più importante. Nella prossima stagione tutti i ragazzi che fanno campionati già da qualche tempo passeranno in under 14 perciò in under 12 avremo una squadra quasi tutta nuova con tantissimi esordienti; speriamo che si divertano e che imparino, i risultati non sono la priorità”.

Alice Ballarin, giocatrice della Serie C degli Scomed ma anche di Vicenza in Serie A: “Questo fine settimana con Vicenza saremo a Legnaro per giocarci la finale Scudetto contro Civitavecchia. Sarà sicuramente una bellissima partita, mi aspetto una gara combattuta e speriamo per il meglio. Non ci aspettavamo di arrivare in finale perché questo campionato è stato fin dall’inizio un’incognita, ci sono molte squadre allo stesso livello. Noi ci siamo arrivate grazie al nostro grande impegno e siamo molto soddisfatte. Durante il campionato in casa nostra abbiamo battuto Civitavecchia, mentre in trasferta abbiamo perso all’overtime, di conseguenza sarà sicuramente una sfida equilibrata e daremo tutte noi stesse”.