Stadium Mirandola, impianto e necessità per l’A3: incontro con l’Amministrazione comunale

“Un incontro costruttivo, cordiale e proficuo – commenta il Comune di Mirandola – che ha permesso all’Amministrazione di incettare tutte le varie necessità suppletive che una categoria superiore comporta e garantire contestualmente il proprio supporto alla Società recentemente autrice di una storica promozione. Un’avventura prestigiosa, quella della Serie A3, e proprio per questo da vivere a Mirandola: l’Amministrazione ha garantito il massimo supporto in tutte le necessità di aggiornamento dell’impianto cittadino, al fine di poter trattenere nella città un vero e proprio volano per la comunità tutta”.