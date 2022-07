Da gruppo Graf una nuova ambulanza alla Croce Blu di Nonantola, Castelfranco e San Cesario

Nell’ambito dell’impegno del Gruppo GRAF nel campo della responsabilità sociale d’impresa e verso la comunità locale, GRAF INDUSTRIES e GRAF SYNERGY hanno deciso di donare una nuova vettura di servizio alla Croce Blu di Castelfranco Emilia – Nonantola – San Cesario sul Panaro che ha convenzionati anche i Comuni di Bomporto e Ravarino.

La cerimonia di consegna si è tenuta martedì 12 luglio, davanti allo stabilimento GRAF SYNERGY di via Galilei 38, a Nonantola (MO), alla presenza della Sindaca di Nonantola, Federica Nannetti, del Presidente della Croce Blu, Massimo Tesini, e della Direzione aziendale del Gruppo GRAF, rappresentata da Giampaolo Ferranti e Alberto Guerra.

“E’ un onore – ha commentato il Presidente Tesini – ricevere da GRAF INDUSTRIES e GRAF SYNERGY, aziende leader nel settore e con forte radicamento territoriale, la donazione di una nuova autovettura destinata alla Sede operativa di Nonantola. Il mezzo andrà a sostituire un veicolo obsoleto, oramai inutilizzabile per i numerosi servizi che l’Associazione svolge a supporto della cittadinanza. Ringrazio a nome di tutti i volontari della Croce Blu di Castelfranco Emilia – Nonantola – San Cesario sul Panaro ODV il Presidente di GRAF per il fattivo e prezioso contributo verso i cittadini più fragili del nostro territorio”.

“Siamo molto contenti di donare questa vettura alla Croce Blu – ha risposto Giampaolo Ferranti di GRAF – in quanto l’impegno dell’Associazione sul territorio è davvero encomiabile: per noi di GRAF poter contribuire alle attività di assistenza verso i cittadini significa ribadire la nostra vicinanza alla comunità locale, oltre ad essere motivo d’orgoglio e di rinnovato impegno verso il sociale. Ci auguriamo che questo nuovo mezzo possa offrire aiuto e supporto a tutti coloro che ne avranno bisogno”.

GRAF INDUSTRIES (grafindustries.com) è un Gruppo industriale fondato a Nonantola (MO) ormai 30 anni fa, conta oggi oltre 300 dipendenti in crescita costante, distribuiti in diverse sedi a Nonantola, San Giovanni in Persiceto (BO), una sede in Canada ed una sede in Uzbekistan, ed è formato da 6 Business Unit, ognuna dedicata ad uno specifico settore

