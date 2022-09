Ciclabile ex-Sefta, riaperto il tratto tra Finale Emilia e Canaletto

FINALE EMILIA – Riapre nel pomeriggio di oggi, martedì 13 settembre, la ciclabile ex Sefta, nel tratto tra via Bonacatti, a Finale Emilia, e l’intersezione con via per Camposanto, a Canaletto, dopo la fine, per quanto riguarda questo tratto, degli interventi su piante e arbusti. Vengono invece mantenuti chiusi sino al 30 settembre – informa l’Amministrazione comunale finalese – i restanti tratti della pista ciclabile e pedonale.

