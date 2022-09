Prima Categoria: primo punto per la Solierese, il Lama 80 ferma il Ravarino. Goleada della Pol. Nonantola

di Simone Guandalini – Arriva nella terza giornata di campionato del Girone D di Prima Categoria il primo punto stagionale per la Solierese. Dopo i deu ko consecutivi contro Maranello Sportiva e Ravarino, infatti, la formazione gialloblu conquista un pareggio in rimonta nel match interno contro lo Junior Fiorano: al vantaggio ospite firmato da Faino nella prima frazione di gioco, risponde per la Solierese Fennino nella ripresa. Si ferma, invece, dopo due vittorie consecutive in campionato e il passaggio di turno in Coppa Emilia, il Ravarino, che non va oltre l’1-1 nella trasferta contro il Lama 80: a sbloccare il match sono i padroni di casa con Scarabelli; risponde Malagoli all’80’. Il Ravarino sale, così, a quota 7 punti in classifica, venendo però staccato in vetta alla graduatoria da Maranello Sportiva e Sammartinese, ancora a punteggio pieno dopo tre giornate. Continua il momento no della Solarese, che, dopo l’eliminazione arrivata in settimana in Coppa Emilia, cade 1-0 sul campo del Pavullo: a decidere una gara molto equilibrata è una conclusione dalla distanza di Boschetti ad un quarto d’ora dalla fine. La Pol. Nonantola riscatta, invece, il ko interno contro la Madonnina Calcio della scorsa settimana battendo con un netto 5-1 la Consolata 67: a segno per la formazione di mister Mayer Richeldi, Tonziello (autore di una doppietta), Sighinolfi e Setti.

Prima Categoria, Girone D, risultati giornata 3:

Veggia – Maranello Sportiva 1-2

Colombaro -Sammartinese 0-3

Consolata 67 – Pol. Nonantola 1-5 (Richeldi (P), Sighinolfi (P), Tonziello (P), Setti (P), Bonvicini (C), Tonziello (P))

Lama 80 – Ravarino 1-1 (Scarabelli (L), Malagoli (R))

Madonnina Calcio – Virtus Cibeno 3-1

Pavullo – Polisportiva Solarese 1-0 (Boschetti)

Solierese – Junior Fiorano 1-1 (Faino (J), Fennino (S))

United Carpi – Gaggio 0-0

Prima Categoria, Girone D, classifica:

Sammartinese 9

Maranello Sportiva 9

Ravarino 7

United Carpi 7

Madonnina Calcio 7

Pol. Nonantola 6

Colombaro 6

Polisportiva Solarese 3

Consolata 67 3

Pavullo 3

Junior Fiorano 2

Gaggio 2

Veggia 1

Lama 80 1

Solierese 1

Virtus Cibeno 1

